Управделами президента дало разъяснение относительно гостиницы "Иссык-Куль"

Несколько дней в Сети не стихают споры по поводу сноса гостиницы "Иссык-Куль". Управление делами президента относительно гостиницы "Иссык-Куль" сообщает, что гостиница "Иссык-Куль" была построена в 1984 году и перестала функционировать с 2007 года. На протяжении нескольких лет велись переговоры со многими инвесторами, в том числе и иностранными, чтобы сохранить здание, сделать полную реконструкцию для дальнейшей эксплуатации в качестве современной гостиницы, отвечающей международным стандартам. Предлагали инвестировать также и крупным гостиничным сетям.

Однако никто не изъявил желания вкладывать инвестиции. В результате в течение 13-14 лет гостиница простаивала и постепенно разрушалась.

Практически все здания государственных учреждений были построены в 50-х годах прошлого века и требуют постоянного ремонта и реконструкции. Более того за годы независимости Кыргызстана не было построено ни одного административного здания государственного значения.

Для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы, было принято решение построить на месте гостиницы "Иссык-Куль" новый административный комплекс государственного значения. В настоящее время целевое назначение рассматривается.

Снос проводит государственное предприятие "Кыргызстройсервис". Строительство будет проводить вновь созданная указом президента Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами президента без привлечения иностранных инвесторов.