Погода
$ 84.79 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

Управделами президента дало разъяснение относительно гостиницы "Иссык-Куль"

159  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несколько дней в Сети не стихают споры по поводу сноса гостиницы "Иссык-Куль". Управление делами президента относительно гостиницы "Иссык-Куль" сообщает, что гостиница "Иссык-Куль" была построена в 1984 году и перестала функционировать с 2007 года. На протяжении нескольких лет велись переговоры со многими инвесторами, в том числе и иностранными, чтобы сохранить здание, сделать полную реконструкцию для дальнейшей эксплуатации в качестве современной гостиницы, отвечающей международным стандартам. Предлагали инвестировать также и крупным гостиничным сетям.

Однако никто не изъявил желания вкладывать инвестиции. В результате в течение 13-14 лет гостиница простаивала и постепенно разрушалась.

Практически все здания государственных учреждений были построены в 50-х годах прошлого века и требуют постоянного ремонта и реконструкции. Более того за годы независимости Кыргызстана не было построено ни одного административного здания государственного значения.

Для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы, было принято решение построить на месте гостиницы "Иссык-Куль" новый административный комплекс государственного значения. В настоящее время целевое назначение рассматривается.

Снос проводит государственное предприятие "Кыргызстройсервис". Строительство будет проводить вновь созданная указом президента Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами президента без привлечения иностранных инвесторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411567
Теги:
президент, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  