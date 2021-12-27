В Чуйской области по подозрению в краже задержаны трое мужчин

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 20 декабря 2021 года в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился А.А. просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникли в дом расположенного с. Нижняя Ала-Арча вскрыли сейф, забрали денежные средства в размере 1 миллион 200 тысяч сомов, золотые изделия на сумму 300 тысяч сомов, ноутбук марки ACER, после скрылись с места происшествия. Общая сумма причиненного ущерба составило 1 миллион 500 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного статьей 205 (Кража) УК. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления были установлены и доставлены в ОВД района: 29-летний А.С., 27-летний Б.Б. и 22-летний Т.М.

Вещественные доказательства были изъяты в доме у подозреваемых. Кроме того, выяснилось, что вышеуказанные лица причастны еще к восьми фактам кражи по Аламудунскому району Чуйской области, и еще выявлены три факта по Иссык-Кульской области, по всем выявленным фактам ведутся следственные мероприятия.

Сотрудники милиции проверяют причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории Чуйской области и других областях. Досудебные производства продолжается.