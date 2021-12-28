Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.52 - 96.72

В КР ожидается поступление гуманитарного медицинского груза из РФ

66  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российская сторона предоставляет Кыргызстану на безвозмездной основе тест-системы с набором реагентов на 10 тысяч исследований. Договоренность об этом достигнута между посольством КР в РФ и Федеральным бюджетным учреждением науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора.

Гуманитарный груз, сообщили в посольстве, предусматривается отправить в Бишкек до наступления нового года, при содействии кыргызстанской авиакомпании "Авиатрафик".

За период пандемии Россия уже неоднократно оказывала разнообразную поддержку Кыргызстану в борьбе с коронавирусом. В частности, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева Минздрава РФ во главе с руководителем центра, академиком РАН Еленой Голуховой работали в КР для оценки ситуации и оказания консультативно-методической помощи. Своих специалистов направляли в Кыргызстан Роспотребнадзор, Министерство обороны РФ, гумпомощь предоставлялась по линии не только российских ведомств, но и регионов, в числе которых - Чеченская Республика, Республика Хакасия, Республика Башкортостан, в КР работала большая группа медиков во главе с замминистра здравоохранения РБ Евгением Кустовым. Россия также передала Кыргызстану мобильную лабораторию, предназначенную для проведения лабораторных исследований различных видов бактерий, вирусов, в том числе коронавируса.

Из России в Кыргызстан также направлялись необходимые медикаменты. Так, в апреле - мае нынешнего года было предоставлено 20 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще 80 тысяч доз кыргызская сторона приобрела в июне. А в ноябре в Бишкеке приземлился грузовой самолет Ил-76, принадлежащий МЧС РФ, с 200 тысячами доз вакцины "Спутник Лайт". Ранее российское правительство выделило 1,2 миллиона долларов на приобретение данной партии препарата в рамках оказания безвозмездной помощи Кыргызстану в борьбе с распространением COVID-19. Всего в столицу Кыргызстана прибыло 56 термоконтейнеров общим весом около 12 тонн.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411593
Теги:
гуманитарная помощь, Россия, медицина, COVID-19, COVID, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  