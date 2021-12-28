В КР ожидается поступление гуманитарного медицинского груза из РФ

Российская сторона предоставляет Кыргызстану на безвозмездной основе тест-системы с набором реагентов на 10 тысяч исследований. Договоренность об этом достигнута между посольством КР в РФ и Федеральным бюджетным учреждением науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора.

Гуманитарный груз, сообщили в посольстве, предусматривается отправить в Бишкек до наступления нового года, при содействии кыргызстанской авиакомпании "Авиатрафик".

За период пандемии Россия уже неоднократно оказывала разнообразную поддержку Кыргызстану в борьбе с коронавирусом. В частности, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева Минздрава РФ во главе с руководителем центра, академиком РАН Еленой Голуховой работали в КР для оценки ситуации и оказания консультативно-методической помощи. Своих специалистов направляли в Кыргызстан Роспотребнадзор, Министерство обороны РФ, гумпомощь предоставлялась по линии не только российских ведомств, но и регионов, в числе которых - Чеченская Республика, Республика Хакасия, Республика Башкортостан, в КР работала большая группа медиков во главе с замминистра здравоохранения РБ Евгением Кустовым. Россия также передала Кыргызстану мобильную лабораторию, предназначенную для проведения лабораторных исследований различных видов бактерий, вирусов, в том числе коронавируса.

Из России в Кыргызстан также направлялись необходимые медикаменты. Так, в апреле - мае нынешнего года было предоставлено 20 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще 80 тысяч доз кыргызская сторона приобрела в июне. А в ноябре в Бишкеке приземлился грузовой самолет Ил-76, принадлежащий МЧС РФ, с 200 тысячами доз вакцины "Спутник Лайт". Ранее российское правительство выделило 1,2 миллиона долларов на приобретение данной партии препарата в рамках оказания безвозмездной помощи Кыргызстану в борьбе с распространением COVID-19. Всего в столицу Кыргызстана прибыло 56 термоконтейнеров общим весом около 12 тонн.