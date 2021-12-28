Проект подземного хранения и сбора мусора осуществит украинская компания

По итогам конкурса пилотный проект подземного хранения и сбора мусора будет осуществлять украинская компания ОсОО "Диасон". Об этом сообщает мэрия города Бишкек.

Компания-победитель установит три системы подземного хранения и сбора мусора. Каждую оснастят четырьмя мусорными контейнерами.

Внедрение современных технологий позволит создать новую систему сбора и хранения мусора. Благодаря такому подходу улучшится и эстетический облик городских улиц.

Специальная сигнальная система позволит вовремя вывозить ТБО, также поспособствует созданию чистоты и порядка рядом с мусорными контейнерами и площадками. Не будет запаха от разложения пищевых отходов. А точки сбора мусора перестанут привлекать бродячих животных.