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Проект подземного хранения и сбора мусора осуществит украинская компания

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- Анастасия Карелина
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По итогам конкурса пилотный проект подземного хранения и сбора мусора будет осуществлять украинская компания ОсОО "Диасон". Об этом сообщает мэрия города Бишкек.

Компания-победитель установит три системы подземного хранения и сбора мусора. Каждую оснастят четырьмя мусорными контейнерами.

Внедрение современных технологий позволит создать новую систему сбора и хранения мусора. Благодаря такому подходу улучшится и эстетический облик городских улиц.

Специальная сигнальная система позволит вовремя вывозить ТБО, также поспособствует созданию чистоты и порядка рядом с мусорными контейнерами и площадками. Не будет запаха от разложения пищевых отходов. А точки сбора мусора перестанут привлекать бродячих животных.


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URL: https://www.vb.kg/411625
Теги:
мусор, Украина, Бишкек, Кыргызстан
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