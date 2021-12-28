Более 3,5 тонны наркотических средств было изъято за 11 месяцев этого года

Более 3,5 тонны наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров было изъято СБНОН МВД из незаконного оборота за 11 месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры органами внутренних дел Кыргызской Республики в ЕРПП было зарегистрировано 1 206 преступлений и проступков в сфере незаконного оборота наркотиков.

Из оборота изъято 3 тонны 605 килограммов 59 граммов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Из них опия – 20 килограммов 36 граммов, героина – 6 килограммов 131 грамм, гашиша – 217 килограммов 135 граммов, марихуаны – 290 килограммов 556 граммов, каннабиса – 326 килограммов 982 граммов, прекурсоров – 2 тонны 496 килограммов 460 граммов, психотропных веществ – 11 килограммов 55 граммов, фармацевтических препаратов – 21 грамм, опийного мака – 66 граммов, других наркотиков – 236 килограммов 506 граммов.

За незаконный оборот наркотиков за 11 месяцев было задержано 13 иностранных граждан. Это четыре гражданина Таджикистана, четыре гражданина Узбекистана, трое граждан России, один гражданин Пакистана и один подданный США. У них было обнаружено и изъято более 670 килограммов наркотиков всех видов.

СБНОН постоянно взаимодействует с международными организациями, а также развивает двустороннее сотрудничество с компетентными органами зарубежных стран. В настоящий момент СБНОН МВД является единственной службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Кыргызстане.