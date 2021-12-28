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Сотрудники омбудсмена помогли жителям Джалал-Абадской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники сотрудники представительства омбудсмена по Джалал-Абадской области осуществили рабочую поездку по Ала-Букинскому и Чаткальскому районам данного региона, целью которой было оказание содействия населению в решении вопросов, поднятых во время реализации проекта института омбудсмена КР "Укук кербени".

В частности, тогда жителями указанных районов были подняты вопросы, касающихся документирования этнических кыргызов, а именно – некоторые из них жаловались на то, что не могут сдать документы для получения гражданства Кыргызстана. Отсутствие документов, удостоверяющих их личности, порождает массу проблем в вопросах получения ими лечения, образования, а также социальных льгот.

В улучшении данной ситуации благоприятную роль сыграл указ президента страны от 8 июля 2021 года (УП № 291 "О Временном положении об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызстана этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности").

Сотрудники представительства акыйкатчы провели мониторинг приема документов от населения в отделе ЗАГС, а также паспортизации и регистрации граждан, проживающих в селе 1 Мая Ала-Букинского района.

Следует отметить, что для получения гражданства были приняты документы от 11 человек, а по 4 заявителям, согласно требованиям минской конвенции, будут направлены соответствующие запросы в Республику Узбекистан.

Рассматриваемые вопросы будут находиться на контроле у представительства омбудсмена КР по Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/411647
Теги:
Джалал-Абадская область, омбудсмен, Кыргызстан
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