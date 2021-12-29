Кыргызскому обществу инвалидов передали техпомощь от ОБСЕ

28 декабря 2021 года в МИД состоялась церемония приема-передачи материально-технической помощи от Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Кыргызскому республиканскому обществу инвалидов (КРОИ).

Программным офисом предоставлена офисная техника для оснащения учебных классов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В своем приветственном слове заместитель министра Азизбек Мадмаров, отметив имеющийся высокий уровень сотрудничества между МИД и ОБСЕ, поблагодарил Программный офис за теплый отклик и, что символично,оказанную в канун Нового года поддержку Кыргызскому республиканскому обществу инвалидов. Обращая внимание на важность обеспечения равных прав и возможностей людей с ограниченными возможностями, выразил надежду, что сегодняшняя акция внесет весомый вклад в профессиональное развитие и становление подопечных КРОИ.

Со своей стороны, заместитель главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Р.Казымова подчеркнула, что ОБСЕ будучи привержена инклюзивным подходам при реализации своей проектно-программной деятельности и далее будет сотрудничать с кыргызской стороной для обеспечения равных прав и возможностей людей в Кыргызстане.

В завершение стороны выразили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию для реализации проектов по развитию и совместному проведениюсоциально значимых мероприятий.