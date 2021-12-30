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В театре оперы и балета в январе детей вновь ждет "Новогодняя сказка"

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева прошли первые праздничные представления. Музыкальный спектакль "Новогодняя сказка" можно будет увидеть и в начале января.

В этом театрализованном представлении малыши встретятся с персонажами любимых сказок, героями оперных произведений и, конечно же, Дедом Морозом и Снегурочкой. Сопровождается сказочное действо прекрасной живой музыкой в исполнении симфонического оркестра театра.

Начнут праздник веселые клоуны. Волк и коварные пираты попытаются испортить всем Новый год. Снеговик потеряет подарки, злая фея заколдует Снегурочку. Но на помощь Деду Морозу вовремя подоспеют гномы, и праздник будет спасен. Венчает торжество яркий сказочный бал. Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Новым годом!

Сценарий новогоднего спектакля написала заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич, а поставил спектакль заслуженный артист Кыргызской Республики Искендер Сартбаев. За дирижерским пультом в праздничные дни - Захар Бутенко.

Увидеть "Новогоднюю сказку" можно 4, 5, 6 и 8 января.


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URL: https://www.vb.kg/411686
Теги:
дети, Новый год, Театр оперы и балета, спектакль
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