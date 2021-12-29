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Техпаспорт на землю за плату предлагают мошенники - мэрия Бишкека

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- Алина Мамаева
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Мэрия Бишкека просит жителей жилмассивов не доверять тем, кто обещает помочь изготовить технический паспорт за определённую плату. Это мошенники, предупреждают в муниципалитете

Мэрия столицы напоминает, что оформлением документа занимаются выездные мобильные группы, которые проводят обследование, а затем изготавливают Технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением.

Также горожане могут напрямую обратиться в Госрегистр и оставить заявку на изготовление технического паспорта.

По последним данным ГУ "Кадастр", на 28 декабря выдано 362 технических паспорта. Всего принято 1 тысяча 70 заявлений, в 8 случаях отказано, изготовлено 596 технических паспортов.

Напомним, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нём лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.

Горожан просят доверять только официальным источникам информации. В случае, если жители столицы стали свидетелями незаконных действий, они могут обратиться в дежурную часть ГУВД города Бишкека по номерам: 0312 437175, 0312 437168.


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URL: https://www.vb.kg/411691
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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