ГКНБ дал разъяснение по поводу передачи ведомству 4,15 га земли

В связи с опубликованной в социальных сетях информацией "О передаче мэрией 4,15 га земли для последующего предоставления пенсионерам и сотрудникам ГКНБ", ведомство сообщило, что указанные земли были переданы в бессрочное пользование спецслужбы в апреле 2012 года.

"Постановлением правительства КР №313 от 26 апреля 2012 года они были оформлены в бессрочное пользование ГКНБ КР, со времен СССР принадлежали КГБ Киргизской ССР, а после были перераспределены между нуждающимися пенсионерами и действующими военнослужащими под индивидуальные жилищные строительства", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

В настоящее время, согласно закону КР "О внесении изменений в Закон КР "О переводе(трансформации) земельных участков", данная земля приводится в соответствие с установленными нормами.

Напомним, недавно в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что председатель кабинета министров Акылбек Жапаров постановлением кабмина от 17 декабря 2021 года № 312 передал в муниципальную собственность города Бишкек земельные участки общей площадью 4,15 га, расположенную по адресу: город Бишкек, на пересечении улиц Кайназаровой и Профсоюзной (идентификационные номера 1-02-07-0054-0021, 1-01-07-0054-0022), для последующего предоставления пенсионерам и сотрудникам ГКНБ.