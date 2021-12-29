"Игру в кальмара" могут продлить на третий сезон

Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек договаривается со стриминговой платформой Netflix о съемках третьего сезона сериала, передает LADbible.

В интервью корейской телекомпании KBS Хван Дон Хек заявил, что переговоры должны завершиться в ближайшее время.

"Я веду переговоры с Netflix по поводу второго сезона, а также третьего сезона. Мы знаем, что люди ждут, поэтому все усердно работают, чтобы подготовиться к следующему сезону с оптимистичным прогнозом", - сказал он.

В ноябре он анонсировал создание второго сезона, однако его съемки еще не начались.

Хван Дон Хек также рассказал, как, по его мнению, будет развиваться второй сезон после кульминационного финала.

"В центре внимания будет история Сон Ги Хуна (главный герой), и как он все распутывает. Сюжетной линией 2-го сезона будут люди, которых встретит Ги Хун, и люди, за которыми он гонится", - пояснил режиссер.

Напомним, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix и за первый месяц принес компании 891,1 миллиона долларов. На производство сериала из всего одного сезона Netflix потратила 21,4 миллиона долларов - в среднем по 2,4 миллиона на эпизод. Режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хек подтвердил, что будет второй сезон.