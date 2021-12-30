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Рыбная продукция остается деликатесной для многих кыргызстанцев

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- Вячеслав Аникин
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Неделю назад министр сельского хозяйства страны Аскарбек Джаныбеков рассказал журналистам о бурном развитии рыбной отрасли. Умолчал лишь о том, почему чешуйчатая продукция остается по–прежнему деликатесной для многих кыргызстанцев.

По словам главы аграрного ведомства, в прошлом году было произведено 5,8 тысячи тонн рыбы, в этом точно будет в два раза больше. В январе 2021–го в республике функционировало 94 специализированных хозяйства, в декабре - уже 197! Сельчане поняли, что рыбный промысел - выгодный вид бизнеса. "На данный момент, - продолжил министр, - в стране зарыблено 658 водоемов, - а можно использовать 2771". По его словам, выходит, что Кыргызстан со временем может полностью обеспечить себя рыбой и экспортировать ее.

Никто не спорит, Аскар Джаныбеков полностью владеет цифрами и не выдает желаемое за действительное. Однако кыргызстанцам приходится только облизываться, глядя на прилавки с деликатесной продукцией. Дорогая она для большинства граждан. Самый дешевый хвост стоит не менее 150 сомов за 1 кг.

Почему же этот продукт дорогой, можно даже сказать - золотой? Все просто. В стране действует только два завода по производству кормов. Их явно не хватает всем рыбоводам. Поэтому фермеры вынуждены покупать дорогой импортный корм, килограмм которого стоит (в зависимости от качества и страны–производителя) 50, а то и все 100 долларов. Поэтому немало рыбешки у нас выживает за счет, если можно так выразиться, подножного корма, из–за чего и вес набирает очень медленно, а, к примеру, форели он вообще противопоказан.

Многие руководители форелевых хозяйств, кстати, отправляют свой "хвостатый урожай" за границу, внутренний рынок им неинтересен из–за слабой покупательской способности наших граждан.

Кроме того, в отрасль страны давно вторглись коммерсанты, они же перекупщики, которые набрасывают на свой товар по 30–40 процентов.

Есть претензии и к Минздраву, который слабо убеждает кыргызстанцев включать в свой рацион чрезвычайно полезную продукцию - рыбу. Согласно официальным данным, среднестатический кыргызстанец должен съедать в год 9,1 килограмма рыбы. В реальности же мы употребляем только 1,7 килограмма.


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URL: https://www.vb.kg/411715
Теги:
рыбное хозяйство, сельское хозяйство, Кыргызстан
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