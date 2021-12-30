В Бишкеке оперативники выявили нарколабороторию (видео)

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками УВД Октябрьского района в мессенджере "Telegram" установлен интернет-магазин, по средствам которого велся сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Указанный интернет-магазин для популяризации своей преступной деятельности занимался незаконным рекламированием наркотиков в интернет сети. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, сотрудником СБНОН МВД осуществлена переписка с админом указанного магазина в ходе, которой достигнута договоренность о приобретении крупной партии "мефедрона" в размере 100 грамм и оговорены дальнейшие шаги. Сумма за приобретаемое наркотическое вещество составила более 300 тысяч сомов.

"Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Ленинского района Бишкека по улице Чуйкова задержан гражданин К.А., который осуществлял переписку и делал закладку наркотических средств. При проведении неотложного обыска по месту жительства задержанного, а именно съемной квартиры, находящейся по улице Турусбекова обнаружена нарколабаратория и следующие вещественные доказательства:

• 1 поднос на котором сушился "мефедрон";

• 4 канистры с реагентами для изготовления психотропных веществ;

• 12 флаконов этилового спирта, предназначенного для вымывания;

• 7 пакетов с психотропным веществом;

• 3 банковские карты;

• 2 мобильных телефона, сим карты.

В данной нарколабаратории производились психотропные вещества "мефедрон" и "Альфа PVP" из приготовленных полуфабрикатов.

Общий вес психотропных веществ составил: "мефедрон" 1кг 500грамм; "Альфа-PVP" 800грамм.

Общая стоимость изъятых психотропных веществ составила около 10 миллионов сомов (9 миллионов 900 тысяч сомов).

Задержанным гр. К.А. водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек, ведется досудебное производство.

В настоящее время по данному факту назначены судебно-химические экспертизы, анализ и проверка электронных носителей на предмет выявления других интернет-магазинов, а также проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению".