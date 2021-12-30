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Кыргызстанцы участвуют в экспедициях по изучению Большого Алтая

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- Евгений Денисенко
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В 2021 году успешно продолжилась реализация международного проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". Активное участие в нем приняли специалисты Кыргызстана, отмечают в Алтайском государственном университете, выступившем с такой международной инициативой.

Проект осуществляется с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В него сегодня вовлечены вузы и научные сообщества России, Кыргызстан, Казахстана и Узбекистана. О результатах такого сотрудничества шла речь в ходе недавнего одноименного форума, проходившего в Барнауле и Горно-Алтайске.

Сейчас подведены результаты состоявшихся в рамка проекта четырех международных экспедиций в разных областях. Самой крупной названа этнографическая экспедиция с участием специалистов России и Кыргызстана, которая проходила в районе кыргызского озера Иссык-Куль.

В итоге как отметил профессор АлтГУ Сергей Грушин, был собран огромный этнографический материал, который отражает специфику жизненного уклада кыргызов: "Изучались традиционные жилища, их интерьер, элементы одежды, предметы искусства, традиционные ремесла. Одна из основных задач состояла в выявлении кыргызско-алтайских культурных связей и параллелей".

Ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат Садыков, участвуя в видеоформате в круглом столе, посвященном данному международному проекту, высоко оценил его объединяющую роль для ученых, студентов России и Ассоциации азиатских университетов.

"Результатом работы Ассоциации являются реальные научные проекты, образовательные программы, повышение рейтинга вузов. Это площадка всё более работоспособна и результативна", – подчеркнул Канат Садыков.

По его словам, в рамках основного проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" реализуется ряд различных проектов, и каждый объединяет несколько научных центров в странах-участницах. Так, в группе "Тюрко-монгольский мир: Этнополитические, межгосударственные, межнациональные процессы в исторической динамике и на современном этапе" работали ученые из девяти университетов, в итоге сделано шесть важных публикаций.

"Ценность такого рода совместных исследований – очень продуктивный обмен достижениями, взглядами на проблемы, расширение географии научных связей, образовательного пространства", - cчитает Канат Садыков.


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URL: https://www.vb.kg/411753
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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