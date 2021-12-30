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Пекин разрабатывает ракету, которая сможет вывести на орбиту 150 тонн груза

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- Айжан Мамбеталиева
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Пекин разрабатывает ракету, которая сможет вывести на низкую опорную орбиту 150 тонн груза. Ранее стало известно, что первый запуск китайского "лунного" носителя должен состояться в 2026 году. Об этом сообщает Naked Science.

Китайцы все чаще говорят об освоении Луны, для чего им понадобится новая сверхтяжелая ракета: по крайней мере, если говорить о пилотируемых миссиях. Работы в этом направлении активно идут. Как стало известно, Пекин создает носитель, способный вывести на низкую опорную орбиту (НОО) 150 тонн, что сделает его одной из самых мощных (если не самой мощной) ракет в истории.

Ракета позволит Пекину реализовывать программы, направленные на изучение глубокого космоса, а также высаживать тайконавтов на поверхности Луны: при условии, конечно, что будут и другие инструменты, необходимые для этого.

Сейчас ракета сверхтяжелого класса находится на стадии глубокого проектирования и технического обоснования. Сроки первого запуска источник не озвучил.


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URL: https://www.vb.kg/411777
Теги:
Китай, космонавтика, мировые новости
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