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Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем российского шоу "Голос"

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, в ночь на 31 декабря кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем десятого сезона российского шоу "Голос". И сделал тем самым Кыргызстану самый лучший подарок к Новому году.

В финал популярного вокального проекта прошли четверо участников: Александр Волкодав из Кыргызстана, Алишер Каримов и Ернар Садирбаев из Казахстана и Элина Пан из России.

В финальном концерте каждый из артистов выступил со своими наставниками. Александр Волкодав вместе с Пелагеей исполнил популярную песню Arcade нидерландского певца Дункана Лоуренса. Также Александр исполнил песню "Казачья" Сергея Трофимова, а также серенаду Трубадура "Луч солнца золотого" из "Бременских музыкантов".


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URL: https://www.vb.kg/411784
Теги:
искусство, концерт, Россия, шоу-бизнес, Кыргызстан
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