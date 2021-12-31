Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем российского шоу "Голос"

Вчера, в ночь на 31 декабря кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем десятого сезона российского шоу "Голос". И сделал тем самым Кыргызстану самый лучший подарок к Новому году.

В финал популярного вокального проекта прошли четверо участников: Александр Волкодав из Кыргызстана, Алишер Каримов и Ернар Садирбаев из Казахстана и Элина Пан из России.

В финальном концерте каждый из артистов выступил со своими наставниками. Александр Волкодав вместе с Пелагеей исполнил популярную песню Arcade нидерландского певца Дункана Лоуренса. Также Александр исполнил песню "Казачья" Сергея Трофимова, а также серенаду Трубадура "Луч солнца золотого" из "Бременских музыкантов".