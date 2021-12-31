Китайский автопром побил рекорд продаж в России в 2021 году

Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более семи процентов рынка. Успеху способствовал мировой дефицит микрочипов, но российские эксперты отрасли среди причин также называют рост качества китайских автомобилей и прогнозируют, что в ближайшие годы автопром Поднебесной может догнать в России корейских и японских конкурентов. Об этом сообщает РИА новости.

Кризис микрочипов сыграл на руку

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2021 года автопроизводители из КНР продали в России 103 384 новых автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Данные показатели стали рекордными для китайского автопрома на этом рынке. Предыдущий максимальный результат их продаж ранее был зафиксирован в 2013 году – 100 тысяч единиц.

По мнению генерального директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, по итогам 2021 года китайские автобренды впервые займут рекордные 7,5% автомобильного рынка России, что вдвое больше, чем в 2020 году.

При этом, в целом, российский автомобильный рынок показывает снижение: в ноябре этого года общие продажи снизились на 20%. Эксперты "Автостат" считают, что падение продаж произошло из-за нехватки автомобилей у дилеров в результате мирового дефицита полупроводников. В то же время у китайских брендов таких проблем практически нет. Так, по словам исполнительного директора компании "Келес Рус" Вадима Артамонова, дилеры, специализирующиеся на китайских автобрендах - одни из немногих сейчас в России, кто не столкнулся с дефицитом машин на складах.

"Китайские бренды просто не заметили кризис микрочипов, все смогли быстро решить и урегулировать, в отличие от европейских и американских автопроизводителей, у которых цена полупроводников сильно выросла из-за отсутствия предложения для российского рынка", – сказал Артамонов.