Патрульные Бишкека необычно поздравили горожан (видео)

В Бишкеке сотрудники пресс-службы ГУВД с участием Управления патрульной службы милиции сделали праздничный ролик.

"Защита прав и свобод человека, служение народу и обеспечение безопасности граждан – приоритетные задачи бишкекской милиции. Прошедший год показал, что горожане и милиция проявляют взаимное уважение, оказывают помощь друг другу, где сотрудники милиции предупреждают и раскрывают преступления, а граждане своевременно сообщают о преступлениях и происшествиях", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Сообщается, что столичная милиция всегда открыта для всех граждан и готова оказать правовую помощь в любое время суток, милиционеры несут круглосуточную службу ради благополучия жителей и гостей города Бишкек.