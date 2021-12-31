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Патрульные Бишкека необычно поздравили горожан (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сотрудники пресс-службы ГУВД с участием Управления патрульной службы милиции сделали праздничный ролик.

"Защита прав и свобод человека, служение народу и обеспечение безопасности граждан – приоритетные задачи бишкекской милиции. Прошедший год показал, что горожане и милиция проявляют взаимное уважение, оказывают помощь друг другу, где сотрудники милиции предупреждают и раскрывают преступления, а граждане своевременно сообщают о преступлениях и происшествиях", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Сообщается, что столичная милиция всегда открыта для всех граждан и готова оказать правовую помощь в любое время суток, милиционеры несут круглосуточную службу ради благополучия жителей и гостей города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/411804
Теги:
ГУВД, Бишкек, Патрульная милиция
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