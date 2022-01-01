Путин указал на возможность полного разрыва отношений между РФ и США

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных "беспрецедентных санкций". Об этом заявил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Байден упомянул в беседе, что "в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции", в том числе в экономической и военной сферах.

"Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - отметил дипломат. Как рассказал представитель Кремля, Путин также высказал мнение, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка. "А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - подытожил Ушаков.

Как он отметил, президент США не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям. "Нет, конкретно это не обсуждалось," - ответил Ушаков на вопрос, объяснил ли Байден о какой именно "эскалации" на российско-украинской границе, которая может повлечь за собой санкции, идет речь.

"Он [Байден] упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре [президентов РФ и США] 7 декабря и на это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений", - добавил представитель Кремля. Он отметил, что "это очень серьезное дело". При этом, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию "серьезно волнуют".

Журналисты также уточнили, что имеется в виду, когда говорится о якобы возможном "разрыве связей с Западом". "[Это] ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое "масштабные санкции", но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям", - пояснил представитель Кремля. "Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трем трекам. Для этого мы работаем и для этого наши президенты достигли договоренностей, чему мы, в общем-то, рады и [чем] довольны", - резюмировал он.

Как отметил Ушаков, Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. "Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, - президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - сказал он. "[Владимир Путин] заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры", - подчеркнул помощник президента РФ.

Гарантии безопасности

Путин и Байден в ходе телефонного разговора говорили о гарантиях безопасности, вопросы двусторонней повестки не затрагивались, отметил Ушаков. "Вы знаете, этот разговор был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались", - сказал представитель Кремля. При этом Ушаков отметил, что "хотя была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений".

Отвечая на вопрос, чем отличалась состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. "Сегодняшний разговор как раз явился продолжением этой же темы. Байден хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки. С нашей стороны тоже были изложены основные принципы, с которыми мы идем на переговоры предстоящие", - пояснил помощник президента.

Президент США в целом согласился с позицией по гарантиям безопасности, которую ему обозначил президент РФ, подчеркнул Ушаков. По его словам, глава российского государства в телефонном разговоре изложил своему коллеге основные принципы, которые были заложены в подготовленные документы о гарантиях безопасности. "[Путин] подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам. Но главное - нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно", - сообщил дипломат.

Он рассказал, что Путин обозначил Байдену позицию России по поводу размещения наступательных вооружений у ее границ. "Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации - достаточно сложной - будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ", - пояснил Ушаков. Представитель Кремля заметил, что Путин специально "сделал несколько заходов", чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.

По оценке Ушакова, США понимают озабоченности России по вопросу гарантий безопасности в Европе. "Мне кажется, что [президент США Джо] Байден достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности. Байден готов продолжить диалог с президентом Путиным, о чем наши лидеры и договорились. Диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести наши соответствующие межведомственные команды в Женеве", - сказал представитель Кремля.

При этом, сказал помощник российского лидера, Байден в разговоре с Путиным не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях РФ по гарантиям безопасности. "Нет, конкретно пункты не обозначались. Но, как я уже упомянул, [американцы] говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент", - сказал Ушаков.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. 15 декабря они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

Консультации РФ и НАТО

Ушаков также добавил, что заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России буду участвовать в консультациях в Брюсселе по линии РФ - НАТО. "Мы сейчас договариваемся о том, чтобы в Брюсселе в межведомственном формате проходили эти переговоры. От нас, очевидно, будет участвовать замминистра иностранных дел и замминистра обороны, высокопоставленные дипломаты и военные, представители других ведомств и так далее", - сказал он.

По его словам, "пока нет ясности, кто из заместителей министров обороны и иностранных дел будет представлять российскую сторону на переговорах по гарантиям безопасности с НАТО в Брюсселе. "Время у нас есть, переговоры запланированы на 12 января, дата подтверждена, формат переговорщиков, состав переговорных команд еще будет утвержден", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Также, добавил Ушаков, переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. "Что касается ОБСЕ, то, очевидно, дискуссия начнется 13 января, ее начнут постоянные представители при ОБСЕ, то есть от нас будет постпред при ОБСЕ Лукашевич", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что в женевских переговорах 9-10 января Россию будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ядерную войну нельзя начинать

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. "Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".

По словам Ушакова, разговор президентов России и США длился 50 минут. "Что касается продолжительности разговора, да, 50 минут. За это время президенты уложились, мне кажется, очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты", - сказал он. Помощник российского лидера пояснил, что разговор начался не в 23:30 мск, а на пять минут позже анонсированного ранее времени, потому что "шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут". "Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой", - добавил Ушаков.

Источник: ТАСС