В России выявляют нелегальных мигрантов

До тысячи мигрантов было доставлено в новогоднюю ночь в органы внутренних дел в Санкт-Петербурге. Это произошло в рамках масштабного рейда, организованного с целью выявления граждан, нелегально находящихся на территории России.

По информации местных СМИ, рейд был организован в центре города, на Невском проспекте, возле Дворцовой площади. Однако находящиеся поблизости отделы полиции не смогли вместить всех, кого доставляли для проверки документов. Поэтому часть задержанных увозили на автобусах в другие отделения. В отношении более 200 человек составили протоколы. Большинство из них, как отмечается, будут выдворены из страны за нарушения миграционного законодательства.

Аналогичные рейды проводятся и в ряде других городов РФ. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, в ночь на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллионов человек. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки.

"К обеспечению общественного порядка были привлечены 40,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур. Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве напомнили, что трудовые мигранты и иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом режиме, для долгосрочного пребывания теперь должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 декабря 2021 года.

Документом предусмотрено прохождение таких процедур в течение 30 календарных дней с даты въезда человека в Россию. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Кроме того, мигрантам необходимо в течение 30 дней пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.