Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 95.20 - 96.65

Россиянину оторвало три пальца в результате взрыва петарды

115  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Подмосковье россиянину оторвало три пальца в результате взрыва петарды. Об этом сегодня, 3 января, сообщает city"Лента.ру" со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Клин. Мужчина хотел запустить пиротехническую гильзу, однако в какой-то момент она разорвалась у него в руках. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение для оказания экстренной помощи.

Ранее в подмосковном городе Химки, на улице Некрасова, 15-летнему подростку оторвало два пальца на правой руке взрывом петарды. Пострадавший был госпитализирован.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411862
Теги:
несчастный случай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  