В Подмосковье россиянину оторвало три пальца в результате взрыва петарды. Об этом сегодня, 3 января, сообщает city"Лента.ру" со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Клин. Мужчина хотел запустить пиротехническую гильзу, однако в какой-то момент она разорвалась у него в руках. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение для оказания экстренной помощи.

Ранее в подмосковном городе Химки, на улице Некрасова, 15-летнему подростку оторвало два пальца на правой руке взрывом петарды. Пострадавший был госпитализирован.