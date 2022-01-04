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На британском пляже найдены следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

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- Анастасия Карелина
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Найденные в 2020 году таинственные следы на пляже Уэльса мог оставить живший 200 миллионов лет динозавр. К такому выводу пришли ученые, проанализировав структуру отпечатков, сообщает CBS News.

Следы на участке в 49 метров в Пенарте нашел местный житель. О необычных отпечатках сообщили в Лондонский музей естественной истории. Работа по изучению того, что могло свидетельствовать о бродившем в этой местности динозавре, велась на протяжении всего прошлого - 2021 года, после чего 29 декабря в журнале Geological Magazine представили отчет об исследовании.

Как выяснили ученые, отпечатки плохо сохранились, но они были оставлены живым существом и не являются скальными образованиями. Об этом говорит и частота следов, и особые края их смещения.

По мнению палеобиолога Пола Барретта, пройти по пляжу могли сразу несколько динозавров, чьи отпечатки лап и были обнаружены.

Какой именно динозавр (или динозавры) оставил следы, пока неизвестно, однако, как предполагают ученые, им мог быть травоядный завроподоморф.


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URL: https://www.vb.kg/411889
Теги:
Великобритания, наука, животные
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