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Большое количество свободного времени плохо влияет на психику

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- Анастасия Карелина
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Большое количество свободного времени способно сделать человека несчастным, сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на исследование американских ученых.

Команда психолога Кэсси Могилнер Холмс выяснила: для того, чтобы стать счастливым, нужно от двух до пяти часов абсолютно свободного времени в день. Ученые подразумевают, что в этот промежуток времени люди могут смотреть телевизор, путешествовать, заниматься сексом, посещать спортивные и культурно-развлекательных мероприятия.

Если же свободного времени у человека больше, то его психическое самочувствие может ухудшаться. При этом ученые указывают на то, что такое может происходить не всегда. Специалисты утверждают, если тратить свободное время на продуктивные занятия или социальные контакты, оно может пойти на пользу психологическому здоровью.

Кэсси Могилнер Холмс добавила, что и постоянное ощущение нехватки времени также негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека.


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URL: https://www.vb.kg/411890
Теги:
наука, США, в мире
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