Погода
$ 84.65 - 84.92
€ 95.60 - 96.55

"Последний богатырь" стал лидером новогоднего кинопроката в России и СНГ

169  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает fbm.ru.

Картина Дмитрия Дьяченко собрала более 460 миллионов рублей. А в общей сложности к концу второй недели проката лента заработала почти 920 миллионов рублей.

"Последний богатырь: Посланник тьмы" является третьей частью франшизы и повествует о том, как в сказочном царстве Белогорье люди готовятся к свадьбе Ивана и Василисы, но красивую невесту неожиданно похищают, и жених со своими друзьями бросаются в погоню за похитителями по современной столице России.

На втором месте по сборам находится "Человек-паук: Нет пути домой", который заработал 281,4 миллиона рублей. Общие сборы картины составляют 2 миллиарда 565 миллионов рублей. Третье место занимает мультфильм "Зверопой 2" со 144 миллионами рублей и 381 миллионом за две недели российского проката.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411894
Теги:
кино, Россия, СНГ, кинотеатр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  