"Последний богатырь" стал лидером новогоднего кинопроката в России и СНГ

Фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает fbm.ru.

Картина Дмитрия Дьяченко собрала более 460 миллионов рублей. А в общей сложности к концу второй недели проката лента заработала почти 920 миллионов рублей.

"Последний богатырь: Посланник тьмы" является третьей частью франшизы и повествует о том, как в сказочном царстве Белогорье люди готовятся к свадьбе Ивана и Василисы, но красивую невесту неожиданно похищают, и жених со своими друзьями бросаются в погоню за похитителями по современной столице России.

На втором месте по сборам находится "Человек-паук: Нет пути домой", который заработал 281,4 миллиона рублей. Общие сборы картины составляют 2 миллиарда 565 миллионов рублей. Третье место занимает мультфильм "Зверопой 2" со 144 миллионами рублей и 381 миллионом за две недели российского проката.