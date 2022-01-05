"Хочется заниматься творчеством и не идти на поводу у покупателей"

Студия керамики "Алтын Алма" создана двумя сестрами Айсулуу Мельниковой и Айзаной Ахметовой. Женщины пошли по стопам отца заслуженного деятеля Кыргызстана, художника-керамиста Эшболота Токтогонова: Айжан – художник, а Айсулуу – мастер по керамике.

Одна из основательниц студии Айсулуу Мельникова стала героиней нашего интервью.

- Айсулуу, расскажите, как создавалась ваша студия?

- Мы с сестренкой с детства знали, что такое глина и кисти. Родители работали на стекольном заводе, отец – главным художником, а мама рисовала по керамике. Мы, можно сказать, выросли в этой атмосфере, у нас всегда дома было все для лепки и рисования.

Но после школы я пошла учиться на экономический факультет. Да и папа, если честно, был против, чтобы поступила в Академию художеств. Говорил, что работа керамиста – не женское дело.

Я работала по специальности, но творчество всегда тянуло меня, хотелось делать что-то для души. Вышла замуж, у нас четверо детей. Сейчас два сына – студенты, учатся в России, старшая дочка живет отдельно, а младшей уже 12 лет. И у меня появилось время на любимое хобби, которое переросло во что-то большее.

- Сестра помогает вам в работе?

- Айзана - очень интересный художник-абстракционист, хотя тоже этому нигде не училась. Я делаю изделия, а она их необычно оформляет.

- А как остальные члены семьи относятся к вашей работе?

- Меня очень поддержал муж, дал возможность заниматься любимым делом. Когда в доме делали ремонт, я попросила чердак переоборудовать под мансарду и организовать мне там мастерскую. Заниматься керамикой очень не просто, это ремесло трудоемкое и финансово затратное. Оборудование дорогое, в Кыргызстане ничего не продают, пришлось заказывать в России. Инструмент тоже заказывала из Китая.

Признаюсь, изначально думала, что это ремесло будет приносить доход, ведь для меня это не просто хобби, а основная и любимая работа. Но все ремесленники знают, что заработать на творчестве сложно. В основном, доход приносит серийное производство, например на фабриках, цехах, где изделия выпускаются потоком. У нас же каждая вещь – уникальна и сделана вручную.

Для меня самая большая плата - это восторженные отзывы покупателей. Приятно, когда людям нравятся мои работы, когда они становятся частью интерьера и радуют хозяев. Что может быть ценнее?

- Папа был прав, работа керамиста – нелегкое дело для женщины?

- Сначала было тяжело, изделия не получались. Физически это, действительно, очень трудная работа. Замечали, что в основном гончары – мужчины? Женщинам, в принципе, тяжелее, ведь помимо творчества никто не отменял домашние обязанности и воспитание детей. Творить приходится в свободное время.

Кроме того, это очень затратное дело – приходится постоянно вкладывать свои средства. Искать материалы в России и Китае. Но мне повезло, что у папы много знакомых и учеников, которые сейчас работают в разных странах. Они всегда могут подсказать, какую глину лучше взять, где приобрести глазурь.

У нас, в Кыргызстане, керамистов почти не осталось, но есть ремесленники, которые специализируются в основном на посуде. Как-то один знакомый мастер сказал мне, что не может себе позволить в свою работу вкладывать много денег, потому что потом изделие не окупится, он просто не сможет продать его за такую цену.

Ремесленникам и прикладникам приходится искать свою аудиторию. А это тоже сложно. Обычно тем, у кого есть возможности, совсем неинтересно творчество и, наоборот, для тех, кому оно по душе, цены слишком высоки.

- Кто заказывает ваши изделия?

- Заказы я не беру, потому что никогда не могу гарантировать результат. Все получается само собой. Даже эскизы не рисую. Никогда не могу сказать с уверенностью, какой получится цвет глазури. Поэтому предлагаю только уже готовые изделия. Но у нас есть постоянные покупатели. Например, одна женщина из Украины, когда бывает в Бишкеке, обязательно покупает у нас предметы интерьера.

- А свои первые изделия помните?

- Я когда задумала заниматься глиной, сразу попросила мужа купить мне гончарный круг. Папа никогда не занимался гончарным делом, он делал все руками. А мне хотелось поработать и с гончарным кругом. Глина – очень интересный материал. Если что-то не получилось, всегда можно бросить изделие в воду и переделать. Но если уже хоть раз обжег глину, то уже ничего нельзя исправить, только разбить на черепки и выбросить. Я многие первые изделия бросила в воду – они не получились, стенки и дно были толстыми. Гончарному делу невозможно научиться, зная только технологию, нужно постоянно практиковаться, чувствовать глину пальцами. Только тогда можно добиться идеальных форм.

Из любимых – несколько ваз, а еще – керамический слон, которого я оставила себе. Второй похожий слон нашел свою хозяйку.

Многие первые свои работы я раздарила родственникам и друзьям. Признаюсь, мне, как оказалось, легче дарить изделия, чем продавать их.

- Интересно, а папа сейчас признал ваш профессионализм в этом ремесле?

- Ему нравятся мои работы. Интересно, ведь он всегда занимался крупными, масштабными работами – делал, например, парковые скульптуры. А у меня все в миниатюре. Но он одобряет, хвалит, говорит, что заметен прогресс. Он говорит, что керамикой можно заниматься всю жизнь, постоянно возникают новые образы, фантазии, все хочется воплотить.

Я бы очень хотела сделать что-то масштабное и у сестры есть мечта оформить большую стену, например мозаикой. Но для этого нужны большие финансовые вложения – чтобы творить то, что нам хочется.

Сначала мы делали вещи для декора, для интерьера. В основном это были вазы. Потом перешли к тому, что требует покупатель. Например, всегда имеет спрос игрушки, сувениры, чайники, тарелки, горшочки для цветов. Но их может делать любой гончар. Ремесленники в основном ориентируются на туристов, а иностранцы хотят видеть в работах национальный колорит. Делаем и такие изделия, но хочется заниматься творчеством, а не идти у покупателей на поводу.

- Есть ли у вас мечта, которую хотели бы воплотить в своем творчестве?

- Мечтаю, чтобы у нас была своя галерея, где мы с сестрой разместили бы свои работы, чтобы там были пространства для мастер-классов, кофейня. Хочется создать такое место, где каждый мог бы отдыхать, получать эстетическое удовольствие, открывать для себя что-то новое.

А еще в этом году папе исполняется 80 лет, мы с сестренкой хотели бы организовать юбилейную выставку его работ и показать и свои тоже.