На Украине СМИ обязали издаваться на государственном языке

С 16 января 2022 все общеукраинские и региональные печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Распространение в Украине по подписке печатных изданий на русском языке будет допускаться, если их учредители разрешат также подписку такого же издания на государственный язык.

Украинскоязычная версия издания должна быть независимо от того, происходит ли его распространение на платной основе, или на безвозмездной - среди которых бесплатная раздача.

В ведомстве отмечают, что для печатных СМИ, у которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начнет действовать с 16 июля 2024 года.

Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, включая объявление и рекламу. К исключениям относятся английский язык, официальные языки Евросоюза, крымскотатарский и другие коренные народы Украины. Русский в этот список не попал.

За нарушение этих требований предусматривается штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6,8-8,5 тысяч гривен). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов (8,5-11,9 тысяч гривен).

Привлечь нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года.

Источник: ipress.ua