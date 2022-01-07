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В Казахстане власти перестали называть столицу Нур-Султаном

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- Бакыт Басарбек
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.. Об этом со ссылкой на источники сообщила главред Orda.kz Гульнара Бажкенова. Заявление опубликовано в Telegram-канале издания.

"Обращает на себя внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остаётся только старший брат Болат Назарбаев.

Также в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/412023
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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