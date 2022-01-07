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Задержан участвовавший в митингах кримавторитет Арман Дикий

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В Алма-Ате задержали кримавторитета Армана Джумагельдиева, более известного в криминальном мире как Дикий Арман, сообщает главный штаб по борьбе с терроризмом республики. После начала волнений он прилетел в Казахстан из Турции, но быстро разочаровался в протесте.

Во время одного из митингов ему после выступления досталось на орехи от манифестантов, после чего он записал несколько видео с призывом остерегаться жаждущих крови провокаторов, которые "не побояться пойти по трупам".

В итоге самого Джумагельдиева задержали за, предположительно, призывы к свержению власти и участию в несанкционированных митингах.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать по закону не только тех, кто мародерствовал и участвовал в погромах и убийствах, но и представителей блогосферы, пропагандировавших революционные идеи. У Дикого Армана только в Instagram 140 тысяч подписчиков.

На данный момент в республике задержаны 3811 человек, 26 манифестантов были убиты, еще столько же ранены.

Источник: vesti.ru


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URL: https://www.vb.kg/412024
Теги:
Казахстан, вор в законе, криминал
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