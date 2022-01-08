В Туркменистане потушат горящий более 50 лет газовый кратер

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить кратер "Сияние Каракумов" (народное название - "Врата ада"), из которого в течение 50 лет вырывается газ, что горит. Такое поручение президент дал во время заседания правительства, сообщает Turkmenportal.

Бердымухамедов указал на то, что газ, идущий из-под земли, негативно сказывается на здоровье местных жителей и экологической обстановке района. Кроме того, расходуется природный газ, тогда как его можно было бы экспортировать и получать прибыль, отметил он.

Найти способ потушить кратер поручено вице-премьеру Шахиму Абдрахманову, который занимается топливно-энергетическим комплексом. В случае необходимости, добавил президент, можно привлечь ученых, в частности зарубежных.

Горящий Кратер расположен возле деревни Дарваза, в 260 км к северу от Ашхабада. Он образовался в 1971 в результате геологических работ. Тогда во время разведки месторождений газа геологи пробурили скважину, но наткнулись на пустоту, в которую обвалились верхние слои почвы и буровая вышка. Вследствие этого образовался провал, из которого начал выходить газ. Геологи решили поджечь газ, который выходил, чтобы он не отравил людей и скот, которые живут неподалеку, рассчитывая, что он выгорит за несколько дней. Однако газ горит до сих пор. Ширина кратера составляет около 60 метров, глубина - около 20 метров.

Кратер стал местной достопримечательностью, получив официальное название "Сияние Каракум" и неофициальное - "Врата ада".

В 2010 году Бердымухамедов уже поручал погасить кратер. Тогда он посетил этот район и заявил, что от достопримечательности необходимо избавиться, чтобы она не мешала развитию близлежащих газовых месторождений.