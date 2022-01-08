Изменения в работе КПП на границе с Казахстаном на 8 января

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает об изменениях в работе пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы.

На 11:30 8 января 2022 г. функционируют следующие пункты пропуска:

"Чалдыбар-автодорожный" (КР) – "Сыпатай Батыр-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики; граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Чалдыбар-автодорожный"; граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Чалдыбар-автодорожный"; грузовые транспортные средства проезжают КПП "Чалдыбар-автодорожный" на территорию Казахстана без ограничений.

"Ак-Жол-автодорожный" (КР) - "Кордай-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики; граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Ак-Жол-автодорожный"; граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Ак-Жол-автодорожный".

Пропуск лиц осуществляется только в пешем порядке.

"Ак-Тилек - автодорожный" (КР)- "Карасу-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики; водители грузовых транспортных средств - граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать на территорию Казахстана; водители грузовых транспортных средств - граждане Кыргызской Республики и третьих стран, находящиеся на территории Казахстана, могут выехать из Казахстана в Кыргызстан; граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный"; граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный".

"Чон-Капка-автодорожный" (КР) в Таласской области – "Айша-Биби-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики; только грузовые транспортные средства, следующие транзитом по территории Казахстана; граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Чон-Капка-автодорожный"; граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Чон-Капка-автодорожный".

На 11:30 8 января 2022 г. скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы не зафиксировано.

Пограничная служба ГКНБ КР будет сообщать обо всех изменениях в работе пунктов пропуска.