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Сотрудники Ленинского УВД задержали карманного вора

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- Бакыт Басарбек
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Инспекторами по делам детей столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи на территории Ошского рынка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, 6 января 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка М.Д.,с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 29 декабря 2021 года на территории Ошского рынка из кармана куртки заявительницы тайно похитили мобильный телефон марки " TECNO Camon 15", стоимостью 13 тысяч 900 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, инспекторами по делам детей УВД Ленинского района г.Бишкек был установлен и задержан подозреваемый И.М. 1997 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на один месяц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы".


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URL: https://www.vb.kg/412054
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек, УВД
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