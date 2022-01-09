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Политолог: США боятся потери нефтегазовых активов Казахстана

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- Алина Мамаева
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Вашингтон опасается, что на фоне помощи со стороны ОДКБ Казахстану нефтегазовые активы страны постепенно перейдут под контроль России, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью РИА Новости.

Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ в ответ на слова Блинкена заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

"На самом деле все немного глубже. Нужно понимать, что Казахстан и его экспортная экономика - а 90% казахстанского экспорта это энергоносители, нефть и газ - почти вся завязана и принадлежит западному капиталу, крупнейшим американским, европейским энергетическим компаниям. В данном случае, когда появились войска ОДКБ, Вашингтон боится, что эти огромные западные активы, которые частично кормили борющиеся за власть кланы, что все это будет понемногу переведено под контроль России. Вот в чем дело, это и есть главная причина сдержанного недовольства, который проявил Блинкен", - сказал Суздальцев.


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URL: https://www.vb.kg/412065
Теги:
газ, Казахстан, нефть, Россия, США, энергетика
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