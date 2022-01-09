В РК задержали "главного заговорщика" - это джазмен из Кыргызстана

В эфире одного из местных казахстанских телеканалов сегодня показали сюжет, где один из задержанных в Алматы рассказал, что прилетел из Кыргызстана.

В сюжете говорится, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200.

"Поскольку в Кыргызстане я не работаю - согласился. 2 января уже был в Алматы. Меня отвезли на квартиру, где также были граждане Таджикистана, Узбекистана (примерно десять человек). Когда начался митинг, я испугался, вернулся в квартиру. На следующий день решил поехать домой и меня задержали военные", - говорит мужчина в сюжете.

На кадрах видно, что на лице мужчины следы возможного избиения.

В мужчине на видео узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова. Он также является пианистом, аранжировщиком и исполнительным директором фестиваля "Джаз_Бишкек_Весна". Близкие музыканта подтвердили, что на видео запечатлен именно он.