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Пресс-секретарь президента прокомментировал задержание Викрама Рузахунова

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- Бакыт Басарбек
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Вызывают озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах. Об этом заявил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

"Мы надеемся, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин происшедшего.

В настоящее время по линии МИД и МВД двух государств ведется соответствующая работа по выяснению обстоятельств задержания Викрама Рузахунова", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/412086
Теги:
задержание, Казахстан, музыка, президент, Кыргызстан
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