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Дайырбек Орунбеков: Казахи, никто за вас не будет больше болеть, чем мы!

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- Назгуль Абдыразакова
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Журналист, общественный деятель Дайрыбек Орунбеков в связи с заявлениями кримавторитета по кличке "Дикий Арман" и других экспертов из Казахстана о том, чтобы якобы кыргызы принимали участие в беспорядках Казахстана сделал следующее обращение на своей страничке фейсбука.

"Мы скорбим вместе с вами, как братским народом. Мы искренне желаем вам добра и мира. Однако казахские "полубандиты" и некоторые эксперты обвиняют Кыргызстан в собственном хаосе. Криминальный авторитет "Дикий Арман" высказал мнение, что кыргызы грабят и бесчинствуют. Его поддержал эксперт, который обвинил Кыргызстан в том, что он является коридором для террористической группировки. Казахи, братья! Вы для нас самые близкие. Мы скорбим вместе с вами. Мы кормили вас, когда вы были голодны. Мы начали принимать вас в нашу страну без ПЦР теста. Когда казахи, отдыхавших в Дубае, не могли попасть в Алматы, мы приняли их как беженцев, ждали в аэропорту и сопроводили через таможню "Ак-Жол". Вместо того, чтобы сказать спасибо, вы обвиняете кыргызов в своих проблемах. Братья, не делайте этого! Призовите к порядку тех, кто хочет внести раздор в отношения двух народов. Никто за вас не будет болеть больше, чем мы! Не отвечайте на добро злом! У нас прошли три смены власти и беспорядки, однако, народ, сплотившись, не дал себя разграбить. В Кыргызстане никогда не поджигали машины скорой помощи и не убивали детей", - заявил Орунбекова.


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URL: https://www.vb.kg/412093
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
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