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"Кылым Шамы": в Шымкенте задержали и избили 38 кыргызстанцев

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- Александра Василькова
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Общественный Фонд "Кылым шамы" на своей странице в Facebook сообщил о том, что к правозащитникам обратились кыргызстанцы, проживающие в Шымкенте.

Согласно сообщению фонда, в этом казахском городе задержали и избили 38 наших соотечественников. У всех отобрали паспорта, вымогают деньги.

"Информация передана в МИД. Просим МИД обеспечить временное расположение представителей МИД в Шымкенте с целью защиты прав человека кыргызстанцев. Просим все соответствующие госорганы отреагировать", - говорится в публикации.


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URL: https://www.vb.kg/412134
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Кыргызстан
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