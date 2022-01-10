"Кылым Шамы": в Шымкенте задержали и избили 38 кыргызстанцев

Общественный Фонд "Кылым шамы" на своей странице в Facebook сообщил о том, что к правозащитникам обратились кыргызстанцы, проживающие в Шымкенте.

Согласно сообщению фонда, в этом казахском городе задержали и избили 38 наших соотечественников. У всех отобрали паспорта, вымогают деньги.

"Информация передана в МИД. Просим МИД обеспечить временное расположение представителей МИД в Шымкенте с целью защиты прав человека кыргызстанцев. Просим все соответствующие госорганы отреагировать", - говорится в публикации.