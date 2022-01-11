Борец Акжол Махмудов в России провёл тренировку с Романов Власовым

Акжол Махмудов, популярный кыргызстанский борец греко-римского стиля и обладатель серебряной медали токийской Олимпиады, прибыл в столицу России. В Москве он провёл тренировку с двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым.

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Власов тепло встретил своего кыргызстанского коллегу. Он опубликовал несколько снимков с Махмудовым в Instagram, подписав их так: "Достойный сын своего народа! Добро пожаловать в Россию, мой дорогой друг и брат".

Ранее россиянин высказался о своём желании провести поединок с нашим борцом. Акжолом. Махмудов ответил согласием и предложил организовать схватку на территории Бишкека. Власова такой вариант устроил.

22-летний Махмудов является чемпионом Азии по греко-римской борьбе (2018), серебряным призёром Олимпиады-2020 и Азиатских игр 2018 года.

Роман считается одним из наиболее титулованных российских борцов греко-римского стиля. В его активе золотые медали Олимпиад 2012 и 2016 годов, чемпионские титулы Европы и мира. 31-летний спортсмен выступает в весе до 77 кг.

Ранее россиянин хорошо отзывался о борцах из Кыргызстана Жоламане Шаршенбекове и Айсулуу Тыныбековой.