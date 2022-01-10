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В КР предложено создать комиссию по защите граждан, задержанных в РК

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 10 января, состоялось внеочередное, экстренное заседание координационного совета Национального центра КР по предупреждению пыток и по рассмотрению вопроса о защите граждан Кыргызстана, задержанных во время январских событий в Казахстане, от пыток и жестокого обращения.

По итогам заседания было принято решение об обращении в адрес Жогорку Кенеша и кабинета министров о создании межведомственной комиссии по мониторингу мест лишения свободы, где содержатся граждане Кыргызстана, задержанные в ходе вышеуказанных событий, а также включении в нее представителей Национального центра и медицинских работников для целей документирования следов пыток по принципам "Стамбульского протокола".

Будет направлено обращение в Жогорку Кенеш о первоочередном рассмотрении вопроса признания Кыргызстаном статей 21 и 22 Конвенции ООН против пыток.

Национальный центр планирует обратиться в подкомитет ООН по предупреждению пыток с просьбой организовать срочные меры по обеспечению соблюдения права на свободу от пыток и жестокого обращения в отношении лиц, задержанных в ходе вышеуказанных событий, в том числе граждан Кыргызстана.

Координационный совет Национального центра направит сообщение специальному докладчику ООН по вопросу о пытках.


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URL: https://www.vb.kg/412161
Теги:
Казахстан, пытки, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ООН
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