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На Камчатке открыли новый минерал, который получил название "куфарит"

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- Айжан Мамбеталиева
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На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор института Алексей Озерова сообщил, что группа ученых в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии, блестящего специалиста в области рудогенеза.

У нового минерала простой химический состав, PtPb - платина-свинец, уточнил ученый.


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URL: https://www.vb.kg/412177
Теги:
наука, Россия, новости мира
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