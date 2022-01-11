На Камчатке открыли новый минерал, который получил название "куфарит"

На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор института Алексей Озерова сообщил, что группа ученых в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии, блестящего специалиста в области рудогенеза.

У нового минерала простой химический состав, PtPb - платина-свинец, уточнил ученый.