В США человеку пересадили сердце генетически модифицированной свиньи

Американские врачи успешно пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту сердце генетически модифицированной свиньи. Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Об этом сообщает The New York Times.

Восьмичасовая операция была сделана в Балтиморе. По словам хирургов Медицинского центра Университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо. Пока он еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, но новое сердце функционирует и уже выполняет большую часть работы.

Издание предупреждает, что прогноз для пациента еще не ясен, но указывает, что в наиболее опасные 48 часов после операции отторжение донорского сердца не произошло.

The New York Times поясняет, что Дэвид Беннетт решился на операцию, поскольку из-за тяжести своего состояния не мог претендовать на донорское сердце человека.

"Либо умереть, либо сделать эту трансплантацию", - сказал Беннетт.

По данным The New York Times, в прошлом году операцию по трансплантации органов перенесли более 41 тысячи американцев, но острый дефицит донорских органов сохраняется. Ежедневно умирает около десяти человек, не дождавшихся своей очереди на пересадку. Ученые надеются, что в будущем операции по пересадке органов от генетически модифицированных животных позволят спасти множество жизней, ведь только в США в донорских органах нуждаются более полумиллиона человек.