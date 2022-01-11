ГКНБ: Разыскиваются лица причастные к похищению гражданина Турции

В рамках уголовного дела возбужденного по факту похищения гражданина Турецкой Республики "С.Д.", предусмотренного ст. 165 ч.4 п.3 (Похищение человека) УК КР, 9 декабря 2021 года по результатам следственных мероприятий были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ на 2 месяца подозреваемые Х.А.Д, А.Б., Ж.Б. и заместитель начальника ОВТО аэропорта "Манас" ГУВД Чуйской области П.Т, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий также были установлены личности других причастных лиц к похищению - Махаматкарим уулу Ниязалы, 08.04.1998 г.р. и Матраимов Болот, 26.08.1971 г.р.

В настоящее время Махаткарим уулу Ниязалы и Матраимов Болот объявлены в розыск.

ГКНБ просит граждан КР в случае получения любой информации о разыскиваемых лицах, обращаться по следующим номерам: 0312620585, 0312660475, 0312626504 и 102.

Указанные лица возможно скрываются в арендованных квартирах и гостиничных комплексах, также при себе могут иметь огнестрельное оружие.