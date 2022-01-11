МВД: 19 иностранцев выдворили из Кыргызстана после отбытия наказания

Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД и его территориальными подразделениями в течение 2021 года исполнены приговоры судебных органов о выдворении 19 иностранных граждан, после отбытия наказания за совершение преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В числе выдворенных иностранцев 13 - граждане Таджикистана, 2 - граждане Узбекистана, 4 - граждане Казахстана.

Так, в январе 2021 года в Чуйской области задержан гражданин Казахстана - Ч.К. 1987 г.р., за совершение наркопреступления. Решением

Аламудунского районного суда Чуйской области, осужден на 1 год и 5 месяцев лишения свободы, с последующим выдворением за пределы КР.

В апреле 2021 года при проведении проверочных мероприятий на предмет соблюдения миграционного законодательство страны, выявлены граждане Республики Таджикистан, осуществляющие незаконную трудовую деятельность.

В ходе проверки установлено, что указанные иностранные граждане незаконно пересекли государственную границу КР. По данному факту

решением Аламудунского районного судом Чуйской области, указанные лица осуждены, с последующим выдворением за пределы страны.

В мае 2021 года в Жалал-Абадской области задержан гражданин Республики Узбекистан М.Ж. 1984 года рождения, за использование поддельных документов и незаконное пересечение государственной границы КР.

Задержанный разыскивался у себя на родине, за совершение тяжкого преступления. Решением Ноокенского районного суда Жалал-Абадской области осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы, с последующим выдворением за пределы республики.