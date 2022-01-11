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Китайская компания создала секс-куклу с внешностью израильской модели

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- Анастасия Карелина
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Израильская модель стала прототипом куклы для секса без своего согласия и решила подать на производителя интимных товаров в суд. О об этом девушка сообщила в эфире утренней программы This Morning.

25-летняя Яэль Арис рассказала, что китайская компания Irontech Dolls выпустила в продажу 170-сантиметровую резиновую игрушку, дизайн которой полностью скопирован с ее внешности и параметров тела. Стоимость изделия под названием Яэль составляет 1290 фунтов стерлингов с учетом скидки.

По словам манекенщицы, руководство бренда не связывалось с ней во время создания куклы. Яэль Арис заявила, что планирует направить жалобу Irontech Dolls за незаконное использование ее внешности при производстве игрушки. Кроме того, она намерена приостановить продажу товара во всех офлайн и онлайн-торговых точках.

"Я не имею ничего против интимных товаров. Проблема в том, что компания никак не уведомила меня о своих планах. Я не хочу принимать прибыль с продажи куклы. Моя цель – убрать ее с полок магазинов. Из всего случившегося я извлекла главный урок, касающийся конфиденциальности. Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!", - пояснила Яэль Арис.


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URL: https://www.vb.kg/412208
Теги:
Израиль, Китай, секс, в мире
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