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Канье Уэст рассказал, почему хочет встретиться с Путиным

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- Айжан Мамбеталиева
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Американский рэпер Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. О его планах сообщает издание Billboard.

В этому году музыкант планирует поехать в Москву и провести в городе воскресную службу. Доверенное лицо Уэста Амир Судан пояснил, что хип-хоп-артист планирует расширять свой бизнес в России, которую он превратит в свой "второй дом".

Уточняется, что рэпер собирается заключить сделку с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым. А также он хочет поработать с певцом Эмином Агаларовым.

В ноябре Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs назвал себя молодым президентом России Владимиром Путиным. Музыкант заявил, что сотрудничает с Gap, Adidas и оказывает большое влияние на бренды.

"Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура - это нефть. Культура - это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет", - сказал Канье Уэст.

Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.


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URL: https://www.vb.kg/412254
Теги:
Россия, США, шоу-бизнес, новости мира
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