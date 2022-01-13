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Путин предупредил о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в России

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В России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами правительства, его цитирует ТАСС.

Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране. Путин также назвал эпидемиологическую обстановку очень сложной.

Президент страны подчеркнул, что нужно наращивать объемы тестирования на COVID-19 и продолжать прививочную кампанию. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопрос о наращивании темпов вакцинации.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/412272
Теги:
Владимир Путин, Россия, коронавирус
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