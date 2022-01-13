Молодёжная сборная Кыргызстана выиграла чемпионат Евразии по хоккею

Национальная команда Кыргызстана по хоккею (U-20) завоевала чемпионский титул на первенстве Евразии среди молодёжных команд. Сообщает Государственное агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Международные состязания проходили в столице Турции Стамбуле в течение трёх дней. Посмотреть трансляции хоккейных матчей и узнать их результаты можно было на сайте БК 1xBet. О том, как зарегистрироваться в 1xBet и как пополнить счёт, рассказано на Bookmaker Ratings.

На молодёжном чемпионате мира сборной Кыргызстана противостояли коллективы Боснии и Герцеговины, Болгарии, Турции.

Состязания проходили по круговой системе: каждая команда сыграла со всеми остальными. Наши спортсмены одержали победы в каждом из трёх проведённых поединков.

В первый соревновательный день им удалось обыграть Болгарию со счётом 7:5. Такие же цифры горели на табло и после полуфинального сражения с командой Турции. В решающем матче кыргызстанская сборная встречалась с боснийцами и одержала уверенную победу со счётом 5:2. Таким образом наши хоккеисты стали чемпионами Евразии. Поздравляем игроков и их тренеров с выдающимся достижением!