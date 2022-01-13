Кыргызские рыбаки: Орто-Токойское водохранилище сдали в аренду?

Кыргызские рыбаки просят прокуратуру разобраться в наболевшем вопросе: что происходит с Орто-Токойским водохранилищем. Неужели водоем, вода из которого идет на орошение сельскохозяйственных угодий Чуйской области и юга Казахстана, сдали в аренду частным лицам? Их обращение опубликовал Telegram-канал "Сейчас KG".

Зима в нашей республике выдалась теплой. Казахстан же для любителей зимней рыбалки закрыт. В поисках льда граждане двигаются в менее теплые регионы.

Ближайшая локация – Орто-Токойское водохранилище. Однако накануне наших рыбаков выгнали со льда, и сделали это, по их словам, некие "хозяева водоема".

С такими людьми рыбаки сталкивались и раньше, даже обращались в департамент водного хозяйства. Им обещали решить вопрос и договориться о минимальной оплате за рыбную ловлю. Но, судя по всему, вопрос так и не был решен.

Возмущает рыбаков даже не это. А то, как вообще могли отдать водохранилище в частные руки?

Сообщество рыбаков просит обратить внимание на эту ситуацию прокуратуру, проверить конкурсную документацию и дать определение законности договора.

"Если стратегический объект отдали в частные руки, получается, что и озеро Иссык-Куль по такому же принципу может уйти в аренду?" - недоумевают они.

История вокруг водохранилища получила продолжение. В Telegram-канал написали, что рыбаков выгоняют со льда за то, что они оставляют после себя много мусора. А водохранилище является основным источником воды для села Орто-Токой.