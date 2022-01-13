Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Бывшая невестка Акаева поблагодарила казахстанцев за поддержку Елбасы

234  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева на своей странице в Instagram поблагодарила казахстанцев за моральную поддержку ее отца. Также она выразила соболезнования семьям погибших.

Она поблагодарила соотечественников за поддержку Елбасы. По ее словам, Нурсултан Назарбаев получает много сообщений от жителей регионов.

"С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.

Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время.

Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов.

Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам - благополучия и здоровья. Берегите себя", - написала она.

Напомним, Алия Назарбаева в 1998-2001 годах была замужем за старшим сыном президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдаром.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412352
Теги:
Казахстан, семья, Нурсултан Назарбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  