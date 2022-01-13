Бывшая невестка Акаева поблагодарила казахстанцев за поддержку Елбасы

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева на своей странице в Instagram поблагодарила казахстанцев за моральную поддержку ее отца. Также она выразила соболезнования семьям погибших.

Она поблагодарила соотечественников за поддержку Елбасы. По ее словам, Нурсултан Назарбаев получает много сообщений от жителей регионов.

"С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.

Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время.

Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов.

Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам - благополучия и здоровья. Берегите себя", - написала она.

Напомним, Алия Назарбаева в 1998-2001 годах была замужем за старшим сыном президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдаром.