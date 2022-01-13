Аэропорт Иссык-Куля в 2021 году обслужил 100 тысяч пассажиров

В начале 2021 года ОАО "МАМ" возобновило все рейсы. Открылись регулярные рейсы в Эль-Кувейт (Кувейт), Туркестан (Казахстан), Мешхед (Иран), Батуми (Грузия) и Минск (Беларусь). Также были увеличены рейсы в Стамбул, Анталию, Дубай и Ташкент. Об этом сообщается в итоговом годовом отчете за 2021 год международного аэропорта "Манас".

По ее данным, ОАО "МАМ" в 2021 году взяло шефство над 3 выпускниками школы-интерната №71 им.Т. Молдо, желающих выбрать профессию, связанную с авиацией.

ОАО "МАМ" оплачивает обучение студентов в Кыргызском авиационном институте им. Абдраимова, которые обучаются на технические профессии с последующим трудоустройством в аэропорту.

Отметим рост показателей международного аэропорта "Иссык-Куль". Если раньше он работал только в туристический сезон, то теперь самолеты летают в круглогодичном режиме 24/7. И уже в 2021 году аэропорт обслужил своего 100-тысячного пассажира. Руководство ОАО "МАМ" поздравили счастливчика и вручили сувенирную продукцию.

Кыргызстан стал первой из стран СНГ, где будет эксплуатироваться новейшая модель семейства AIRBUS А220 одной из крупнейших в мире авиастроительных компаний. В Кыргызстане оператором выступает авиакомпания "Эйр Манас". Появление новых самолетов семейства А220 откроет Кыргызстану новые пути на европейский авиационный рынок.

В 2021 году крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" прилетел в Международный аэропорт "Манас". Такой большегруз длиной 84 метра, высотой 18,2 метра и с размахом крыла 88,4 метра могут принять не все аэропорты мира", - говорится в сообщении пресс-службы "МАМ".