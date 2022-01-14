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Российского таможенника осудят за миллионную взятку

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В Приморье экс-глава таможенного поста "Морской пост Славянка" пойдет под суд по делу о получении взятки в два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 14 января, "Ленте.ру" сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Аврора Римская.

По данным следствия, обвиняемый получал деньги от владельца судна в период с 1 октября 2020 года по 4 марта 2021 года. За взятку бывший таможенник обещал не привлекать предпринимателя и капитана судна к административной ответственности за то, что они провозили незадекларированные автомобильные колеса на территорию Евразийского экономического союза, а также обеспечить фиктивный досмотр грузов.

Раскрыть преступление удалось благодаря усилиям сотрудников ФСБ, следователей и работников Дальневосточного таможенного управления.

28 декабря 2021 года сообщалось, что российских таможенников поймали на получении взятки от китайского торговца.


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URL: https://www.vb.kg/412396
Теги:
Россия, взятка, таможня
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